تسبب لاعب فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في إحراج فتاة كانت تسأله عن كأس الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب يحمل في يديه كأس الدوري الذي فاز به فريقه، واقتربت منه فتاة أثناء تواجده في ممر الملعب وسألته :”الكأس التالية؟ فأجاب عليها قائلا :”نفس الشيء أتمنى ، أليس كذلك؟، وبعدها شكرته الفتاة لكنه فاجئها أثناء الحديث بتصرف غير متوقع، حيث ضرب بيده على كتفها فتبسمت الفتاة من الخجل.

يذكر أن باريس سان جرمان حقق مؤخرا بطولة الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه بعد تعادله خارج أرضه مع ستراسبورغ بهدف مقابل هدف.