طرح اسم اللاعب العالمي المصري، محمد صلاح، ضمن الأسماء المرشحة لتمثيل الهلال في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر خاصة لـ”صدى” بأن صلاح أقرب لارتداء تشيرت الهلال تعويضًا عن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن أمس انتقاله إلى نادي إنتر ميامي.

ويلعب صلاح حاليا في صفوف نادي ليفربول، ويعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018، وجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017–2018، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.