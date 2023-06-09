أوضحت دراسة حديثة فوائد “غير متوقعة” في مركب يوجد بمشروبات الطاقة التي يحذر الأطباء الشباب باستمرار من تناولها.

واوضح علماء من جامعة كولومبيا الأميركية، إن تجارب سريرية أجروها على فئران وقرود، أثبتت أن مادة “التورين” الموجودة في مشروبات الطاقة أيضا، قد أبطأت الشيخوخة لدى هذه القوارض والثدييات، ومنحتهم حياة أكثر صحة.

وكشف الباحثون انخفاض مستويات “التورين” بشكل كبير مع التقدم في العمر، لكن رفعها عزز صحة الفئران وأطال عمرها، في تجربتهم، وفقما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وليس من الواضح ما إذا كان البشر سيستفيدون بنفس الطريقة، أو ما إذا كانت الجرعات العالية المطلوبة آمنة، لكن العلماء دعوا إلى إجراء تجارب مضبوطة على البشر للتحقق من ذلك.