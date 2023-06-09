تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من السيطرة على حريق في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من السيطرة على حريق في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
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