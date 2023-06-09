تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من السيطرة على حريق في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.