أكد الصحفي الرياضي أحمد العجلان، أن فهد بن نافل يستمر في إدارة الهلال الموسم القادم وبترشيح الأمير الوليد بن طلال.

وأضاف العجلان في تصريحات تلفزيونية: “ابن نافل ذهب لباريس لعقد اجتماعات تتعلق بمستقبل الهلال مع مدربين أو لا عبين”.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستكون يوم الأحد، وإعلان الرئيس سيكون الخميس من الأسبوع التالي، مشيرا إلى أن الاختيار سيكون للأفضل من الكوادر الموجودة.

ولفت إلى أنه خلال أسبوع ستعلن صفقة جديدة للهلال، سواء مع لاعب أو مدرب، بحسب مصادر موثوقة.

يذكر أن وزارة الرياضة، بصدد فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس ومقعد عضو لكل من أندية: الاتحاد، النصر، الهلال والأهلي.