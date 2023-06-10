علق المهاجم البرازيلي نيمار على توقيع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأميركي، مشيرا إلى أنه كان يعلم ذلك قبل الجميع

وقال نيمار خلال مقابلة بثتها قناة يوتيوب تابعة لدوري كرة السلة البرازيلي ” لقد عرفت ذلك بالفعل،و لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك،وأخبرته أنه سيكون سعيداً في ميامي”.

وأضاف نيمار “أنا سعيد جدا من أجله وفي نفس الوقت حزين بعض الشيء لأنه رحل” عن النادي الباريسي، مؤكداً أن ميسي سيساعد الدوري الأميركي للوصول إلى معلم جديد “سيكون دورياً أكثر شعبية، مع عدد أكبر من المشاهدين، ويجب على الجميع الاستفادة منه”.