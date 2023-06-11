قال وزير الطاقة ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استثمارات سعودية صينية مشتركة.

وأضاف الوزير أثناء مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي – الصيني: “لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية.. المملكة والصين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي وطلب بكين على النفط يتزايد .

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 ، تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”.