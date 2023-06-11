كشفت مصادر أن فهد بن نافل، قد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الهلال، بالتزامن مع انتخابات رئاسة وعضوية النادي، وذلك تعويضًا عن صفقة ليونيل ميسي.

ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مؤسسات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي غير الربحية، اليوم الأحد.

وتستمر فترة الترشح ثلاثة أيام، وتجرى الانتخابات خلال انعقاد الجمعية العمومية في الأندية المذكورة، 22 يونيو الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن مجالس إدارات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ستتكوَّن من 7 أعضاء، 5 منهم يعينهم صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى عضوين من مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية.