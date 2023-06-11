يعود الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري، اليوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من ابتعاده عن الساحة بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن يعود البكيري عبر برنامج المنصة اليوم الساعة السابعة مساء، للحديث عن تتويج الاتحاد بلقب الدوري، وانتقالات اللاعبين الحالية.

وفي وقت سابق كان البكيري قد ناشد وزير الإعلام سلمان الدوسري، بإنقاذه، في آخر تغريداته قائلا: “أناشد وزير الإعلام إنقاذي من انتقائية وترصد البعض لي في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولدي ما يثبت”.

وأضاف البكيري: “هل بعد هذا العمر في خدمة بلدي من خلال الإعلام. أعامل هكذا في مصدر رزقي واسرتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه”.