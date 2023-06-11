تهكم البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحا أنه حضر عيد ميلاده رغم عدم دعوته.

وبخصوص علاقته برونالدو، قال تاليسكا في تصريحات إذاعية: “في الحقيقة نعرف بعض لأن وكيل أعمالي في بنفينكا هو وكيل أعماله أيضا وبالتالي تعرفنا على بعض والتقينا ودردشنا عدة مرات بمجرد وصوله للمملكة”.

وأضاف: “رونالدو حضر عيد ميلادي بعد يومين من تواجده في النادي ولم أدعوه لذلك “.

يذكر أن مصادر ذكرت في وقت سابق أن نادي غلطة سراي التركي، يسعى إلى التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي انضم إلى صفوف النصر في 2021، قادماً من غوانغزهو الصيني، وينتهي عقده في 2024.