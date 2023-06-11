اعتمدت أمانة منطقة الرياض خلال الربع الأول من عام 2023، 8 مخططات تشمل أراضي سكنية وحدائق ومناطق مفتوحة؛ بهدف مواكبة النمو العمراني المتسارع في العاصمة،وتحقيقًا لمستهدفات التنمية الحضرية في المدينة.

وأوضحت الأمانة أن مساحة المخططات المعتمدة بلغت 23,055,473 مترًا مربعًا، فيما بلغت مساحة الأراضي السكنية 4,658,838 مترًا مربعًا، وعدد قطع الأراضي 14,443 قطعة سكنية، إلى جانب مساحة 3,150,899 مترًا مربعًا للحدائق والمناطق المفتوحة.

وأبانت أن اعتماد المخططات يسهم في مواكبة النمو العمراني المتسارع في العاصمة، وتوفير وحدات سكنية تعزز من زيادة المعروض أمام المواطنين، إلى جانب تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية في المدينة، ودعم اقتصادها،وتعزيز إيراداتها.