أبدى الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس قلقه من الصفقات الضخمة التي تعقدها المملكة في رياضة كرة القدم.

وقال أولي هونيس : أنا قلق مما يأتي من السعودية هناك أموال لا نهاية لها علينا أن نجد طريقة لإيقاف هذا الامر

وفي وقت سابق، ذكرت “ماركا” الإسبانية أن أوروبا ترتجف لأن المملكة العربية السعودية قريبًا ستعمل على التوقيع مع اللاعبين الشباب.

وقالت في تقريرها الذي سلط الضوء على الصفقات الضخمة التي شهدتها أندية دوري روشن مؤخرا: “المملكة العربية السعودية قريباً سوف تذهب من أجل التوقيع مع اللاعبين الشباب، يريدون أفضل 300 لاعب في العالم أن يلعبوا في السعودية، أوروبا ترتجف”.