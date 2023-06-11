قال القانوني أحمد الشيخي أن نادي الاتحاد لن يتعاقب في القضية التي رفعها نادي الشباب ضد الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي ووكيله،

وقال الشيخي “الأقرب حتى الآن نادي الاتحاد لن يتعاقب في قضية أحمد شراحيلي، والأدلة التي تثبت هذا الأمر ليست موجودة حيث لم يتم العثور على مبالغ مالية

وأشار الشيخي الى أنه سيتم تأييد قرار لجنة الاحتراف لعدم إثبات هذه الواقعة.

وفي وقت سابق، عقدت جلسة الاستماع لدى مركز التحكيم الرياضي في القضية التي رفعها ‎الشباب ضد ‎الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي ووكيله.

وقال الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً : “عقدت جلسة الاستماع لدى مركز التحكيم الرياضي في القضية التي رفعها الشباب ضد الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي ووكيله، وقد حضر الأطراف في الجلسة التي عقدت عبر (زوم) بحضور رئيس الشباب خالد البلطان والمحامي يعقوب المطير، ومحامي الاتحاد فهد بارباع ومحامي اللاعب ووكيله نبيل القحطاني”.