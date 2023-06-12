احتفل لاعبي الأهلي المصري داخل الطائرة التي أقلتهم من المغرب للقاهرة، وذلك بعد التتويج ببطولة القارة الأفريقية

وظهر في فيديو متداول لاعبو الأهلي المصري يرقصون على الأغاني داخل الطائرة وسط فرحة كبيرة سيطرت عليهم.

توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد تجاوزه الوداد المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وانتصر الأهلي الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين مقابل واحد.

وانتهت مباراة الإياب اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوج الأهلي باللقب بفوز في إجمالي المباراتين 3-2.