لقى ١٠ أشخاص مصرعهم وأصيب ١١ آخرين اليوم الإثنين في حادث حافلة بمنطقة هانتر في شمال سيدني بأستراليا .

وأفادت الشرطة في بيان أنه تم تطويق مسرح الحادث “ونقل سائق الحافلة الذي يبلغ 58 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لفحصه وإجراء تحاليل إلزامية”.

وأبانت الشرطة أنها توجهت في وقت متأخر من ليل الأحد إلى تقاطع طرق قرب بلدة غريتا الصغيرة “بعد ورود أنباء عن انقلاب حافلة”.

وأشارت في البيان إلى أن “العناصر الأولى من التحقيق تظهر مقتل عشرة أشخاص، ونقل 11 شخصا إلى المستشفى عن طريق البر والمروحيات، ولم يصب 18 راكبا بأذى”، ولفتت إلى أن هذه الحصيلة مؤقتة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يعتقد أن الحافلة كانت عائدة من حفل زفاف في مزرعة عنب قريبة.