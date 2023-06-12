أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن الشعب السعودي قوي ولديه قوة تحمل قائلاً : ” لأننا بدو” .

وقال خلال حوار في المؤتمر الاقتصادي العربي الصيني بالرياض: “طالما أنك معنا هنا يا دان (المحاور)، انظر إلى الجمهور السعودي.. فنحن لدينا حقا جلد سميك (قوة تحمل)، لأننا بدو، ورأينا الحياة القاسية ويمكننا تحمل كل هذه السخافات”.

جاء ذلك عقب رد سمو الأمير على سؤال يتلقاه دائما بخصوص سوق النفط، حيث أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أنه يتلقى سؤالا دائما من الناس حول ماذا سيحدث للسوق غدا، ليقول: “معذرة ولكن وزير الطاقة في السعودية ليس لديه إجابة..ليس لديه الكرة السحرية ولا أؤمن بها..وفي العالم الحقيقي لا يوجد كرة سحرية”.