أوضحت الإعلامية المصرية هالة سرحان، حقيقة ما تداوله البعض بشأن ربطها حادثة هجوم القرش الذي نتج عنه مقتل سائح روسي في الغردقة على ساحل البحر الأحمر بالسعودية.

وقالت هالة سرحان، في مقطع فيديو مع الإعلامي ماضي الخميس أن هناك بعض الحسابات المرتزقة التي تسعى لجلب المشاهدات والمتابعين قامت بتزوير وتحريف كلام، مؤكدة أن مصر والسعودية والكويت أخوة.

وأضافت: ” ما حدث التباس وسوء فهم، ولما بكتب حاجة وبقول رأيي كذا، ده مش رأي يؤخذ كحقيقة ولكن كلها احتمالات”.

وتابعت: “بقول لأهل السعودية الكرام أن نصفي سعودي، لأني قضيت نصف عمري بشتغل مع عمالقة الإعلام السعودي، ومعرفش مين اللي اخترع كلمة القرش السعودي، أنا مقولتش كده”.