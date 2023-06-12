ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة منهم (22) مقيمًا مخالفًا لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير ونظام أمن الحدود من الجنسية السودانية و(5) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير ونظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم مخالف لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير من الجنسية الهندية ومقيم مخالف لنظام الإقامة بالعمل لدى الغير من الجنسية النيجيرية ومقيمان مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.