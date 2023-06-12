رفعت عائلة صينية دعوى قضائية ضد عريس تقدم لابنتهم، بسبب دفعهم فاتورة المطعم له ولأقاربها الـ23.

وتعود الواقعة عندما التقى الشاب الصيني بفتاة عن طريق الخاطبة، بعدما رتب الثنائي للقاء في مطعم شهير في مقاطعة جيلين بالصين.

وحضرت العروس إلى المطعم برفقة 23 فرد من أقاربها، وعندما تسلم الشاب الفاتورة في نهاية الوجبة، تعرض لصدمة كبيرة لأن الأسرة طلبت طعامًا بمبلغ قدره 20000 يوان (86.635 ألف جنيه مصري).

وغادر العريس المطعم، الأمر الذي أجبر الفتاة على دفع الفاتورة، لكنها لاحقته وطلبت منه أن يدفع النصف.

وأصدرت دعوى قضائية ضد الشاب في محاولة لحمله على دفع المزيد، ولكن المحكمة حكمت لصالحه أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة عروسه والتي تكلفت 1400 يوان.