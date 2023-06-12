يشكّل العمل الأمني أحد أبرز الجهود الميدانية لرعاية المصلين والزائرين في المسجد النبوي خلال موسم الحج, ومتابعة الأعمال التنظيمية والإرشادية, وتنظيم حركة الحشود أثناء وبعد الصلاة.

رصدت “واس” مشاهد من جهود أفراد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجد النبوي أثناء مباشرتهم للعمل الميداني, وإشرافهم على الحالة التنظيمية في مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث تتضمن جهود رجال الأمن تقديم الخدمات الإنسانية والتوعوية على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تنفذها كوادر بشرية مؤهلة، وأجهزة تقنية، إضافةً لبثّ رسائل إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية لتحقيق أمن وراحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المدينة المنورة.