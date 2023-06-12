انتقد الصحفي الفرنسي رومان مولينا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي فيما يتعلق بتصرفه تجاه العرض الذي تقدم به له نادي الهلال.

وقال مولينا، عبر أحد المساحات عبر تويتر، الفرق بين كريستيانو رونالدو وميسي أن رونالدو اعطى كلمته لـنادي النصر ووقع العقد .

من جهة أخرى، أكد أن مدرب فولهام ماركو سيلفا قريب من الانضمام للدوري السعودي من أجل تدريب أحد الأندية، في حين استبعد انتقال غاندوغان لدوري روشن هذا الموسم.

ولفت إلى أن لاعب نادي باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس، سيذهب إلى دوري روشن، كاشفا عن أن نادي النصر يرغب بالتعاقد مع المدافع خاليدو كولابالي.