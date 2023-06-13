أبلغ كيليان مبابين نجم فريق باريس سان جيرمان مسؤولي النادي أنه لا ينوي تفعيل بند التمديد في عقده الحالي.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي لا ينوي البقاء مع باريس سان جيرمان لما بعد الموسم المقبل، 2023/24، حيث يسعى إلى الرحيل وعدم تفعيل بند التمديد.

وأثار قرار مبابي غضب مسؤولي باريس سان جيرمان، الذين لا يرغبون في رحيله مجانًا العام المقبل.

وتعجب مسؤولو باريس سان جيرمان من قرار مبابي، حيث شعروا بأن المحادثات الخاصة بتمديد عقده (صفقة جديدة طويلة الأمد) كانت إيجابية في الأسابيع الأخيرة، ولذلك لم يفكر النادي على الإطلاق من قبل في بيعه هذا الصيف.

كان مبابي قد وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024، مع خيار التمديد لعام آخر، أي حتى عام 2025.