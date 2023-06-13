أقدم إيلون ماسك، على توظيف مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا في شركته كأصغر موظف بالعالم.

تفصيلا، تخرّج “كوازي” ، وهو أمريكي ذكي ، من جامعة سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة ، في سن مبكرة بشكل صادم، حيث سيتخرج يوم الجمعة بدرجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسبات، بحسب صحيفة ديلي ستار.

وشهد إيلون ماسك الصعود التعليمي الفائق للصبي الأمريكي، حيث بات ماسك يستخدم الصبي للعمل كمهندس برمجيات لفريق Starlink التابع لـ Space X بدءًا من الشهر المقبل.

وقال ماسك: “أعتقد أن هناك عقلية تقليدية أفتقدها في مرحلة الطفولة ، لكنني لا أعتقد أن هذا صحيح، فإن هذه العقلية ستجعلني أتخرج من المدرسة الإعدادية الآن ولا أعتقد أنه من المنطقي بالنسبة لشخص قادر على أخذ مقررات اختيارية صارمة للخريجين في عمل تعاوني مرموق”.