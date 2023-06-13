تفاجأ باريس سان جيرمان بمضمون رسالة هدافه كيليان مبابي والتي خاطب فيها إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده أو البقاء حتى صيف ٢٠٢٤.
وقالت تقارير فرنسية :” صدم باريس سان جيرمان بقرار مبابي حيث لم تكن هناك حاجة قانونية لمبابي لإرسال أي رسالة”.
وأضافت “اعتبارًا من 1 أغسطس ، لن يتم تجديد عقد مبابي مع النادي تلقائيًا”
ولفتت إلى أن موقف باريس سان جيرمان واضح ، إما توقيع عقد جديد أو السماح للاعب بالمغادرة هذا الصيف.
الجدير بالذكر أن اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي تصدر الترند في المملكة خلال الساعات الماضية تحت عنوان هشتاق #مبابيمطلبهلالي
وطالب العديد من المغردين المحسوبين على الجماهير الهلالية مندوب وزارة الرياضة بالتفاوض مع النجم الفرنسي ليكون تعويضًا عن صفقة ميسي .
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