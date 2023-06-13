الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء13 يونيو

انفجار مروع داخل حي سكني بسبب منطاد

منذ 1 ساعة
1
590
تابعوا صدي على

    التعليقات

    ا
    ابو عمار عدد التعليقات : 61786 منذ 16 دقيقة

    لا حول ولا قوة الا بالله

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    3 طالبات سعوديات يحقّقن الفوز في مسابقة كأس التخيّل العالمية التي تنظّمها مايكروسوفت

    3 طالبات سعوديات يحقّقن الفوز في مسابقة كأس التخيّل العالمية التي تنظّمها مايكروسوفت

    منذ 20 دقيقة
    0
    999
    تفاصيل عقد انفصال رونالدو عن صديقته جورجينا

    تفاصيل عقد انفصال رونالدو عن صديقته جورجينا

    منذ 24 دقيقة
    0
    1012
    تيا ابنة نوال الزعبي تلفت أنظار متابعيها بجمالها ورشاقتها

    تيا ابنة نوال الزعبي تلفت أنظار متابعيها بجمالها ورشاقتها

    منذ 44 دقيقة
    0
    691
    فنانة مصرية تشكو من قلة الأعمال المعروضة عليها بعد اتهامها بالقتل

    فنانة مصرية تشكو من قلة الأعمال المعروضة عليها بعد اتهامها بالقتل

    منذ 55 دقيقة
    0
    977
    وداع مؤثر لمدير مدرسة أُحيل للتقاعد.. فيديو

    وداع مؤثر لمدير مدرسة أُحيل للتقاعد.. فيديو

    منذ 1 ساعة
    0
    1308