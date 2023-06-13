ارتفع عدد شركات الطيران والفضاء والدفاع ضمن قائمة فوربس غلوبال 2000 لأكبر الشركات العامة في العالم، إلى 42 شركة هذا العام، مقارنة مع 31 شركة العام الماضي، بفضل زيادة أعداد المسافرين، ما أدى إلى انتعاش قطاع الطيران، كما عززت الحرب في أوكرانيا الشركات الدفاعية.

وذكر تقرير لموقع فوربس أن الطلب على الأنظمة الدفاعية والمعدات ازداد بشكل كبير مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 حتى الآن.

في ديسمبر الماضي، فازت شركة رايثيون تيكنولوجيز المصنعة لأنظمة الدفاع والطيران بعقد بقيمة 1.2 مليار دولار من الجيش الأميركي، لتزويد أوكرانيا بستة أنظمة للدفاع الجوي.

وتعد رايثيون تيكنولوجيز الشركة الوحيدة في قطاع الطيران التي تتواجد في قائمة أفضل 100 شركة.

وتمكنت شركات الدفاع الأخرى من دخول القائمة للمرة الأولى، بما في ذلك شركة (HII) – التي تحتل المرتبة 1801، وكانت تعرف سابقًا باسم هنتنغتون إينغلس للصناعات.

وشركة راينميتال (Rheinmetall) الألمانية لصناعة الأسلحة، التي تحتل المرتبة 1892.

تحافظ شركة صناعة الطائرات بوينغ على مكانتها في القائمة مستقرة في المرتبة 427، مع عودة قطاع الطيران إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتعد Delta Air Lines، التي تحتل المرتبة 342، أكبر شركة طيران، إذ بلغت مبيعاتها 54 مليار دولار، وحققت أرباح 1.8 مليار دولار.

وقفزت كل من شركتي United Airlines، التي تحتل المرتبة 397، وشركة American Airlines، التي تحتل المرتبة 536، أكثر من 200 مركز، بفضل الطلب المتزايد على السفر سواء للعمل أم الترفيه.

كما قفزت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، بمبيعات تبلغ 31 مليار دولار، 101 مركز، لتستقر عند المرتبة 620.

وارتفعت كذلك كاواساكي للصناعات الثقيلة، الشركة اليابانية الثانية والأخيرة المتواجدة في القائمة، أكثر من 150 مركزًا إلى المرتبة 1637.

وقفزت شركة ليوناردو للدفاع ومقرها روما – بمبيعات تبلغ 15.46 مليار دولار – إلى المرتبة 994.

تراجعت شركة إيرباص – التي حققت مبيعات تبلغ 61 مليار دولار، وأرباح بنحو 3.6 مليار دولار – من المرتبة 122 إلى المرتبة 127.