أكدت ليندا ياكرينو رئيسة منصة التدوين المصغر “تويتر” الجديدة، أن خططها للمنصة تتركز في تحويلها إلى مصدر المعلومات الأكثر دقة في العالم.

وفي أول حديث لها إلى موظفي تويتر، عبّرت ياكارينو عن إعجابها بعمل إيلون ماسك في مجالات أخرى، ما شجعها أن تعمل عنده.

وقالت: “لقد أدرك إيلون أن استكشاف الفضاء والمركبات الكهربائية بحاجة إلى التحول، وهو ما فعله”.

وأضافت: “أن يكون تويتر مصدر المعلومات الأكثر دقة؛ سيساعد في دفع الحضارة إلى الأمام من خلال التبادل غير المصفى للمعلومات والحوار المفتوح حول الأشياء التي تهمنا أكثر”، مؤكدة على ضرورة توفير “حرية التعبير عن الرأي”، فيما كان أشبه بهوس ماسك بحرية الخطاب.

وتأتي تصريحات رئيس تويتر، في محاولة لتهدئة الانتقادات التي طالت مالكها الجديد إيلون ماسك بسبب منهجه في معالجة المعلومات المضللة، خاصة بعد انسحابه مؤخرًا من قانون التضليل الأوروبي.

يُذكر أن ياكارينو تتمتع بخلفية واسعة في مجال الإعلان، الذي يعانى منه تويتر منذ أن اشتراه ماسك، وعُينت في منصب الرئيس التنفيذي الجديد في مايو وبدأت العمل الأسبوع الماضي، في وقت أبكر مما كان متوقعًا.