تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة مريض تعرض لتمزق في شريان القلب الأورطي كاد ان يودي بحياته وإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق 3 ساعات جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح .

وقالت الصحة في تبوك أن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 16 عاماَ تعرض لحادث مروري أدى الى كسور متفرقة في الجسم وتهتك وتجمع هوائي بالرئتين وتمزق في الشريان الأورطي الصدري وهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة النزيف الشديد داخل القفص الصدري.

وبين الفريق الطبي المعالج للحالة أن فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ عبر الفرق الاسعافية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتم التعامل مباشرة مع الحالة بتركيب جهاز الرئة الاصطناعي مؤقتًا (ايكمو) لإنقاذ حياة الشاب , ومن ثم أدخل لغرفـة عمليـات القسطرة القلبية , حيث قام فريق القلب التداخلي و الجراحي بإصلاح التمزق الأورطي وتركيب ثلاثة دعامات عن طريق الأوعية الدموية ، ليتم بعد ذلك نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته من قبل الفرق الطبية والتمريضية وتقديم الخدمات العلاجية لحين استقرار الحالة .

وقال الفريق المعالج أنه وبعد استقرار حالة المريض تم فصل جهاز الإكمو و أجهزة التنفس الصناعي ليكمل بعدها الخطة العلاجية وإجراء العمليات الأخرى بحسب التخصص الذي تحتاجه الحالة ومنها عمليات ترميم للكسور التي تعرض لها .

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أجرى منذ بداية العام الحالي ( 605 ) عملية مجدولة و( 993) عملية جراحة يوم واحد جميعها تكللت ولله الحمد بالنجاح .