نجح فريق طبي بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج عراقي في العقد الثامن من العمر عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة خلال تواجده بمقر سكنه.

واستقبلت المدينة الطبية المريض من خلال خدمة الخط الساخن محالاً من مستشفى النور التخصصي حيث كان لعملية التواصل وسرعة التنسيق الدور الابرز في انقاذ حياته، حيث تم استقباله من الطوارئ ليتم إدخاله مباشرة الى غرفة القسطرة وتم اجراء قسطرة تشخيصية تبين من خلالها وجود أحد الشرايين التاجية مقفل بنسبة ٩٥% ليتم بعد ذلك إجراء قسطرة علاجية وتم فتح الشريان وتركيب دعامات للشرايين التاجية للقلب وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ونظرا للحالة الصحية الحرجة للحاج تم وضعه بالعناية المركزة لمدة يومين حتى إستقرت حالته و تماثل للشفاء وأصبح جاهزا للعودة لإكمال مناسك حجه وهو بصحة وعافية.

من جهته عبر الحاج العراقي عن عظيم شكره وامتنانه للكوادر الطبية وأشاد بالامكانيات العالية وسرعة التعامل مع حالته، مشيرا بأنها المرة الأولى التي يؤدي فيها مناسك الحج وكان يخشى من التكاليف المادية للعلاج و ان لا يتمكن من اداء نسكه نظير ماتعرض له وعند علمه بمجانية العلاج والخدمات الصحية لضيوف الرحمن رفع أكفه بالدعاء للمملكة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين بدوام الامن والامان والاستقرار.