اقترب نادي الاتحاد من حسم صفقة انتقال النجم الفرنسي نجولو كانتي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، أن التوقيع على وثائق انتقال كانتي سيتم اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن راتبه سيصل إلى 100 مليون يورو لمدة موسمين.

كما أشار إلى أن الجزء الأول من الفحوصات الطبية قد اكتمل للاعب، ليصبح بذلك ثاني صفقات الاتحاد بعد التعاقد مع النجم الفرنسي الآخر كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاتحاد يستهدف ضم ثلاثي الدوري الأنجليزي وهم نجولو كانتي، ووأداما تراوي، وويلفرد زاها، لاعب كريستال بالاس.

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