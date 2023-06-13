أعتبر البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر أن الجماهير التركية هي الأفضل في العالم من وجهة نظره.

وصرح تاليسكا قائلا: “الجماهير التركية هي الافضل في العالم بالنسبة لي ، جماهير متفاعله داخل الملعب طيلة المباراة”.

وفي سياق آخر صرح بقوله: “هناك قرارات غيرت كثيراً في مسيرتي الرياضية، من ضمنها رفضي عرض مانشستر يونايتد و الذهاب الى الصين”، مضيفا: “كنت ارغب بالعمل مع مورينهو في مانشستر يونايتد فهو مدرب كبير، وربما نراه مدرب لنادي النصر أو لنادي آخر في السعودية”.

وكان دورسون أوزبك رئيس نادي غلطة سراي التركي نفى في وقت سابق التعاقد مع محترف النصر.

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