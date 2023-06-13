تستعد منظمة الصحة العالمية لتلبية الاحتياجات سريعة التطور للأشخاص المتضررين من تدمير سد كاخوفكا الأوكراني وما تلى ذلك من فيضانات ، بما في ذلك من مخاطر على الصحة العامة.

وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا الدكتور يارنو هابيتشت، في مؤتمر صحفي أن هناك ثلاثة مجالات تتطلب الاهتمام العاجل، وهي الصحة العامة، والصحة العقلية، وتقديم الرعاية للمصابين بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى تخوف المنظمة من تفشي الأمراض المنقولة بالمياه ، بما في ذلك الكوليرا والتيفويد وكذلك الأمراض التي تنقلها القوارض.

وأوضح أن المنظمة بدأت في التوعية بالأمراض المنقولة بالمياه بالتعاون مع وزارة الصحة الأوكرانية ومركز الصحة العامة، كما قامت بتطوير مواد إعلامية حول الالتهابات المعوية الحادة والتدابير الوقائية، مبينًا أن فريق المنظمة بالتعاون مع قوافل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات، شاركت في توفير الإمدادات الأساسية لنحو 15 الف شخص، وقد سلمت مستلزمات الطوارئ والالتهاب الرئوي وطب الاطفال، ومدت المستشفيات الكبرى بالأدوية, وستقوم بتسليم المزيد من الإمدادات في الأيام المقبلة.

وأكد أن التركيز يمتد إلى ما بعد الاستجابة الفورية، في مراقبة المواد الكيماوية الخطرة في المياه والتي يمكن أن يكون لها أثاراً خطيرة على مدى سنوات قادمة .