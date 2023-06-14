وضع الإعلامي بتال القوس المرشح لرئاسة نادي الاتحاد وليد الشهري في موقف محرج أثناء حديثه عن برنامجه الانتخابي ، حيث قام بقطع الصوت عنه.

وقال وليد الشهري أثناء برنامج في المرمى أن برنامجه الانتخابي مختلف عن بقية البرامج الأخرى، ثم قدم له بتال القوس الشكر وقطع عنه الصوت وتركه يتحدث .

وأوضح بتال القوس أن مرشح نادي الاتحاد لم يكسب لكنه مصر على أنه يكسب وليس لديه أي أصوات ، مضيفا أن الأندية الأخرى لاتحمل مفاجات في البرنامج الانتخابي، وربما المفاجآت في النصر فقط.