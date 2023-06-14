وصف كيليان مبابي، زميله السابق في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بأنه أعظم من اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ويرى مبابي أن ميسي لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا، كما أنه رأى أن رحيل قائد منتخب الأرجنتين ليس خبراً سارً على الإطلاق.

وقال اللاعب الذي لف الغموض مصيره: “لا أفهم تمامًا سبب ارتياح الكثير من الناس لرحيله.”

وتأتي هذه التصريحات فيما يرتقب أن يستأنف ميسي لعبه مع نادي إنتر ميامي الأميركي، إثر توقيع عقد بينهما.

يُذكر أن صاحب الـ 35 عامًا قضى الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي مطلع يونيو الحالي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.