نجح فريق طبي بمركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حاج إيراني بالعقد الرابع من العمر من إصابته بالعمى عقب معاناته من إنفصال حاد وكامل بالشبكية والمصاحب لقصر نظر شديد بالعين.

واستقبلت المدينة الطبية المريض كحالة طارئة وتبين بعد اجراء الفحوصات اللازمة معاناته من إنفصال كامل وحاد للشبكية بالعين اليسرى مع وجود ماء أبيض علاوة على قصر نظر شديد بالعين وضمور شبكية العين وكذلك العنابية، وقام الفريق الطبي بتقييم الحالة والقيام بالفحوصات اللازمه وتجهيزه للإجراء الطبي.

وتم إجراء العملية بمشاركة الفريق الطبي وقد تم ازالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين وتثبيت الشبكية بإستخدام زيت السيليكون والذي سيمكن المريض من إستعادة البصر بعد إنفصال الشبكية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد مستغرقةً ساعتين ونصف، كما سيتمكن الحاج من العودة وإكمال نسكه نظراً لوجود وقت كافٍ قبل بدء شعائر الحج والتئام الشبكية وتماثل للشفاء ولله الحمد.

وأوضح مركز صحة العين بالمدينة الطبية بأن هذا النوع من الاجراءات الطبية لإنفصال الشبكية يقوم به المركز بشكل أسبوعي ولله الحمد بفضل مايتميز به المركز من خبرات طبية متميزه وكذلك تجهيزات حديثة سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء ولكن مايميز هذه الحالة مصاحبة الإنفصال قصر النظر الشديد ووجود ضمور في الشبكية والعنابية للعين مما يعقد من الاجراء الطبي مقارنة بالحالات المعتادة.