قارن اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بين الدوري السعودي وثلاث دوريات أخرى، وذلك بعد تجربته الاحترافية في الصين.

ويقدم تاليسكا مع النصر، مستويات فنية عالية ويعد واحدًا من أهم عناصر الفريق، حيث شارك تاليسكا الموسم المنصرم مع الأصفر في 23 مباراة سجل خلالها 20 هدف.

وأشار تاليسكا في تصريحات صحفية إلى أن ما وجده في الدوري السعودي مختلفًا تمامًا عن غيره.

وقال تاليسكا: “الكثير يقولون البطولات العربية ضعيفة، يجب أن نعرف بأن الدوري السعودي مختلف”، مؤكدًا أنه أقوى دوري في المنطقة.

وأضاف في رسالته للشارع الرياضي البرازيلي: “يجب أن نفرق بين المملكة ودبي وقطر”، لافتًا أن المملكة بلد تعيش 24 ساعة على كرة القدم.

وعن تجربته في الصين بالمقارنة مع النصر، تابع: “حتى الدوري الصيني أقل بكثير من الدوري السعودي”.

يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، يرتبط بعقد مع نادي النصر، حتى صيف عام 2026، بعدما انضم للعالمي في عام 2021، قادمًا من نادي جوانزو الناشط بالدوري الصيني