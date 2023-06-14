أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1 %، ليغلق عند 11533 نقطة (+ 119 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال.

وبذلك تصل مكاسب السوق السعودي، منذ بداية الشهر الجاري، إلى أكثر من 500 نقطة، وبنسبة 4.7 %.

وارتفع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 32.65 ريال، و74 ريالا، على التوالي.

وأغلق سهم المراعي، عند 64 ريالا (+ 9 %)، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

وأنهت أسهم الحمادي، ومجموعة تداول، ومجموعة صافولا، وأمريكانا، والعربي الوطني، وسيرا، وأنابيب السعودية، وأسمنت ينبع، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و7 %.

وتصدر سهم شمس، ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %، عند 1.04 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 37 مليون سهم.

في المقابل، تصدر سهم أنعام القابضة، تراجعات اليوم بنسبة 4 % عند 25.90 ريال.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق الإنماء ريت الفندقي، بنسبة 3 %، عند 9.26 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.