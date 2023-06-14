يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد الجديد سيخسر جزءا كبيرا من مرتبه بسبب الضرائب الإسبانية رغم رحيله عن ريال مدريد إلا أنه سيظل مطالبا بدفع سلسلة من الضرائب المرتبطة بإسبانيا.

وسيحصل بنزيما على حوالي 100 مليون يورو في الموسم الواحد مع عقد ممتد لموسمين، فضلاً عن 20 مليون يورو ليكون سفيرا لملف الترشيح السعودي لاستضافة كأس العالم 2030.

وسيذهب جزء من الراتب الذي سيحصل عليه بنزيما في المملكة إلى الضرائب الإسبانية، بموجب ما يعرف بـ “ضريبة الخروج”، وهي الضريبة التي تفرض بنسبة تتراوح بين 19 و 28% على الأرباح التي يحصل عليها من المشاركة في شركات للأشخاص الذين ينتقلون خارج الاتحاد الأوروبي بعد أن قضوا ما لا يقل عن 10 من السنوات الـ 15 السابقة في الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال مع كريم بنزيما .

وأكدت تقارير إسبانية أن بنزيما سيكون مطالب أيضا بدفع ضرائب إذا كان هناك أي دخل قيد السداد بعد انتقاله أو دخل يستمر في تلقيه من مصادر إسبانية بصفته غير مقيم في حالة الاحتفاظ بالأصول أو المساهمات في الشركات التي تمتلك ممتلكات في إسبانيا.

كماستؤثر عليه أيضا ضريبة الثروة وضريبة التضامن على الثروات الكبيرة إذ ستظل إسبانيا تحصل على حصة كبيرة من أرباح بنزيما.