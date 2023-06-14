بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الجنوبي في ضخ المياه المحلاة بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في أكثر من 20 قرية بمحافظتي ضمد وأبو عريش بمنطقة جازان، وذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضحت أنها اتخذت عددًا من الإجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية في محافظتي ضمد وأبو عريش بجازان، من خلال الدراسة وإعادة تصميم الشبكة، والتحكم في الضغوط، والتأكد من وصول المياه إلى جميع العقارات في القرى المستهدفة، مشيرة إلى أن ذلك أسهم في تحقيق التوازن لمنظومة توزيع المياه وتقليل الأحداث التشغيلية”.

وتمكنت الشركة من ضخ المياه المحلاة ورفع ساعات التوزيع اليومية من يومين في الأسبوع إلى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بمحافظة أبو عريش للقرى (الخضراء الشمالية والجنوبية، وحلة الرقيعي، وفلس، والبيض، والمجصّص، وراح العقَلة، وأبو النورة)، وعن محافظة ضمد، كما نجحت في ضخ المياه المحلاة وزيادة عدد ساعات التوزيع اليومية من 18 ساعة إلى 24 ساعة يومياً بالقرى المستهدفة وهي (القايم، والحرَجة، ومحبوبة، والمحلة، والحصن، ورديس الشرقي والغربي، والقُمْري، والجهو، وردش، والواسط)، إضافة إلى إيصال المياه المحلاة لإسكان الأمير سلطان الخيري.

وبينت أن كميات المياه المحلاة التي توزعها حالياً في 20 قرية في محافظتي ضمد وأبو عريش بجازان بلغت أكثر من (10,000) متر مكعب يوميًا، كما يبلغ عدد المستفيدين أكثر من (14,000) ألف مستفيد، مشددةً على ضرورة قيام العملاء بالتأكد من سلامة خزانات المياه الأرضية وشبكة التوزيع داخل عقاراتهم وخلوها من التسربات التي تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك.