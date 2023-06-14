شهدت الانتخابات لرئاسة وعضوية نادي النصر تطورات جديدة.

وترفض اللجنة الانتخابية بوزارة الرياضة قائمة المرشح مسلي آل معمر، لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضة، وفقا لـ”عكاظ”.

واشترطت الفقرة “ل” من الفقرة الأولى من المادة 13على أن تتوافر عدد من الشروط في المرشح؛ ومن ضمنها إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأكدت مصادر أنه حال عدم رفض اللجنة الانتخابية القائمة الخاصة بمسلي آل معمر فإن إحدى القائمتين أو كليهما ستتقدم طعناً في القائمة جراء افتقاد عضو أو أكثر لتوفر هذا الشرط خلال فترة الطعون المقرر لها في 16 يونيو الجاري.