تعرضت الرحلة الجوية للمغني البرازيلي، تيري ، لحدث طارئ ما دفع قائد الطائرة للهبوط اضطراريا.

ولجأ قائد طائرة المغني إلى فتح الباب المخصص للشحن أثناء الرحلة؛ بسبب عطل فني بالطائرة في السماء.

وتمكن الطيار من أن يهبط بالطائرة التي من طراز إمبراير 110 بسلام في مطار ساو لويس.

وقام أحد المرافقين للمغني بتصوير لقطات من داخل الطائرة أثناء تحليقها مع فتح بابها، وتم نشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل البعض عن الإجراء المتبع في مثل هذه الحادثة حتى هبوط الطائرة بسلام إلى أرض المطار.