أشاد لاعب فريق نادي النصر، أندرسون تاليسكا، بأداء فريق الهلال في المباراة التي خاضها أمام فريق نادي فلامنغو في كأس العالم للأندية.

وقال إن فريق الهلال تمكن في الشوط الأول من ترقيص فلامنغو وكان من الممكن حينها أن يسجل 3 أهداف نظيفة، لكن ما حدث في الشوط الثاني أن أداء فلامنغو تحسن وتمكن من إحراز الفوز.

وأضاف أنه شاهد هذه المباراة ووجد بالفعل أن الهلال كان حينها قادرا على ترقيص الفريق المنافس ما يدل على أن فرق دوري روشن ليست سهلة كما يعتقد البعض.

وأكد أن كرة القدم في المملكة في تقدم رهيب، كما أن القائمين عليها يبذلون كل جهودهم من أجل نموها وتطورها.

كما أشاد، خلال حديثه في إحدى القنوات الإذاعية، أن العرب رائعون ويشبهون مواطني بلاده، كما هناك تشابه بينهما في كرة القدم ومستوى التنافس، فضلا عن أن عدد الأجانب وصل إلى 8 ومن المتوقع أن يصل إلى 10.