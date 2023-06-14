كشف صاحب السمو الأمير وليد بن بدر عن قرار اتخذه بشأن نادي النصر وعضويته الذهبية فيه.

وأكد أنّه لا علاقة له إدارياً أو فنياً بالنادي إلّا في بعض ما قد يكون ويُحسب كعلاقات عامّة يستضيف من خلالها ما يعتقده يعود بالنفع على النصر، وبصفة شخصية بحته وسيستمر في فعل ذلك.

وتابع في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”:أعيد الآن ما ذكرته فيما سبق من أن وجودي كعضوٍ رسـمي سيعيقني عن كتابة ما أعتقده في صالح نصرنا وقد حدث، سواء بالكشف أو التركيز عن ما يواجهه بالملعب أو خـارجه وذلك بتوضيح وتبيان ما أراه من وجهة نظري الخاصّة”.

وأعلن سموه أنه سيعود مشجعاً فقط لنادي النصر دون أي مناصب رسمية، حتى لا تتقيّد أفكاره، مؤكدا أنه سيكتب حول النادي ما يراه نصرةً لقضاياه، وسـيقف دوماً مع من يمثّل النادي رسمياً سواء كان إدارياً أو فنياً.