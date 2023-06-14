وجهت إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي دعوة أثارت الجدل واستنكار البعض بشأن جمال الفتيات.

وقالت المشهورة تحت اسم “قلوري” أن الفتيات عليهن استغلال جمالهن في جذب العملاء وكسب أرزاقهن.

وأضافت أن الفتاة طالما هي جميلة فعليها أن تستغل جمالها، معتبرة ذلك أمر عادي ولا عيب فيه.

وأكدت أنها تستغل جمالها من أجل جلب معلنين وعملاء لفيديوهاتها، مضيفة أن ما تفعله من أجل أن تكسب لقمة عيشها، لذا فيجب على الفتيات استغلال جمالهن في العمل والحصول على المال.

وأثارت هذه الدعوة الجدل من متابعيها واستنكر البعض ما تقوله معتبرين أن ما تدعو إليه ما هو إلا ترخيص النفس من أجل المال، وإيهام البنات أن عرض المفاتن أمر طبيعي من الكسب الحلال.