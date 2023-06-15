تعرضت الملكة رانيا زوجة ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، لموقف طريف مع المصور الخاص لها.

وتعرض المصور الخاص للملكة رانيا للتعثر، وذلك قبيل حضورها الحفل الذي أقيم في قصر الثّقافة بمدينة الحسين للشّباب للفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز.

ونشرت الملكة مقطع فيديو للحظة تعثر مصورها الشخصي فراس وعلقت عليه: “الله ستر كان وقع فراس المصور”.

وأضافت: “شكراً لكل معلمة ومعلم أعطى بحب وشغف وإخلاص، شكراً لجميع من يجدّون ويجتهدون. من احتفال جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي اليوم”.