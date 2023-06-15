قالت ‏المستشارة البرلمانية عن حزب الاستقلال المغربي السيدة خديجة زومي بان “الدعارة تساهم في اقتصاد مملكة المغرب، ويجب أن يكون لديهم الجرأة للإقرار بذلك”.

‏وانتقدت ما اسمته اصطياد شرطة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بمراكش للنساء دون الرجل، رغم أن عملية الدعارة يشكلها الرجل والمرأة معا، مستشهدة بالقرآن الذي تطرق إلى الزانية والزاني.

‏واستغربت من عدد من التدابير تمس بكرامة المرأة وتشكل عنصرية في حقها، إذ أن دورية لوالي الرباط أصدر قراراً بأن النساء اللواتي لديهن في بطاقات هويتهن الرسمية أنهن من الرباط لا يحق لهم المبيت في فنادق البيضاء.