تلقى المغربي عبد الرزاق حمدالله مدافع الاتحاد صدمة جديدة، بالرغم من الموسم المميز الذي قدمه رفقة الاتحاد بدوري روشن .

وكشفت تقارير مغربية عن قرار حازم من المدرب وليد الركراكي المدير الفني لأسود أطلس، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الخطأ الذي قام به بالاعتماد على حمد الله في التشكيل الأساسي لمباراة منتخب بلاده الودية ضد الرأس الأخضر.

وأكدت أن الركراكي منح حمد الله حرية الرحيل عن معسكر المنتخب، مبديا عدم تمسكه باستمراره مع أسود أطلس، خاصة في ظل المستوى الفني الضعيف الذي يقدمه.

وجاء قرار الركراكي تجاه حمد الله، بالعودة إلى المملكة من أجل حسم مستقبله وتعاقده القادم بعد التقارير التي أشارت لرحيله عن صفوف الاتحاد، عقب التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما وحصوله على القميص رقم 9، الذي حمدالله مع الاتحاد