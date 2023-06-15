أوضح أحد المحامين أبرز شروط الواجب تحققها للحصول على التعويض ورد الاعتبار بنظام المعاملات المدنية.

وأكد أحمد المحيميد ،محامي ومستشار قانوني، أن نظام المعاملات المدنية من أشمل الأنظمة التي تضمنت الحق في التعويضات، وهو ينص على أن التعويض مستحق لمن يتعرض للضرر من الغير، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن من بين الشروط أن يكون التعويض حال الأداء، وأن يكون خلال 3 سنوات ولا يكون عن أمر قديم، ويقدر من قبل المحكمة، وسيكون التعويض إما مادي عن ما فات من مكسب وما لحق من خسارة أو المستحقات الأخيرة.

ولفت إلى أن التعويض يمكن الحصول عليه في الأضرار النفسية بقضايا تشويه سمعة، أو اعتداء لفظي أو اعتداء بالكراهية، وتشمل العقوبة أيضا معاقبة الجاني، مضيفا أن رد الاعتبار بصفة قانونية يعود الحال لما كانت عليه أي إعادة الحقوق الاعتبارية التي سلبت لأصحابها مثل من يتم فصله أو إيقافه لجريمه لم يرتكبها.

وأبان أن طرق رد الاعتبار أما يكون قانوني من المحكمة التي تحكم بإدانة الشخص بأن يقدم إليها الفرد دليل برائته فيرد اعتباره وحينها يستحق الفرد التعويض، أو عن طريق الجهة الإدارية مثل جهة العمل والجهات المختصة بالدولة بأن تؤكد عدم ارتكاب الفرد للفعل الذي شوه سمعته، وحتى من يصدر عليه قرار بالفصل بسبب مخالفة ارتكابها وانتهت المدة النظامية لرد الأعتبار المقدرة بـ 3 سنوات للجرائم الصغرى، و10 سنوات للجرائم الكبرى، فيحق له أن يبدأ صفحة جديدة بمقر عمله ويحذف أسمه من السوابق.

وأضاف أن شروط رد الاعتبار محددة أبرزها ثبوت الصدور والتنفيذ ثم التقدم للجنة المختصة بالداخلية بطلب رد الاعتبار، مؤكدا أن نظام المعاملات المدنية يقضي على الاجتهادات في الأحكام، ويدعم الإقرار بالعقود وحجيتها وقوتها وإلزاميتها .