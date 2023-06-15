أوضح أحد المحامين أبرز شروط الواجب تحققها للحصول على التعويض ورد الاعتبار بنظام المعاملات المدنية.

وأكد أحمد المحيميد ،محامي ومستشار قانوني، أن نظام المعاملات المدنية من أشمل الأنظمة التي تضمنت الحق في التعويضات، وهو ينص على أن التعويض مستحق لمن يتعرض للضرر من الغير، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن من بين الشروط أن يكون التعويض حال الأداء، وأن يكون خلال 3 سنوات ولا يكون عن أمر قديم، ويقدر من قبل المحكمة، وسيكون التعويض إما مادي عن ما فات من مكسب وما لحق من خسارة أو المستحقات الأخيرة.

ولفت إلى أن التعويض يمكن الحصول عليه في الأضرار النفسية بقضايا تشويه سمعة، أو اعتداء لفظي أو اعتداء بالكراهية، وتشمل العقوبة أيضا معاقبة الجاني، مضيفا أن رد الاعتبار بصفة قانونية يعود الحال لما كانت عليه أي إعادة الحقوق الاعتبارية التي سلبت لأصحابها مثل من يتم فصله أو إيقافه لجريمه لم يرتكبها.

وأبان أن طرق رد الاعتبار أما يكون قانوني من المحكمة التي تحكم بإدانة الشخص بأن يقدم إليها الفرد دليل برائته فيرد اعتباره وحينها يستحق الفرد التعويض، أو عن طريق الجهة الإدارية مثل جهة العمل والجهات المختصة بالدولة بأن تؤكد عدم ارتكاب الفرد للفعل الذي شوه سمعته، وحتى من يصدر عليه قرار بالفصل بسبب مخالفة ارتكابها وانتهت المدة النظامية لرد الأعتبار المقدرة بـ 3 سنوات للجرائم الصغرى، و10 سنوات للجرائم الكبرى، فيحق له أن يبدأ صفحة جديدة بمقر عمله ويحذف أسمه من السوابق.

وأضاف أن شروط رد الاعتبار محددة أبرزها ثبوت الصدور والتنفيذ ثم التقدم للجنة المختصة بالداخلية بطلب رد الاعتبار، مؤكدا أن نظام المعاملات المدنية يقضي على الاجتهادات في الأحكام، ويدعم الإقرار بالعقود وحجيتها وقوتها وإلزاميتها .

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني يشرح الفارق بين رد الاعتبار القانوني والقضائي @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4Ai2loz6Fb — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023

رد الاعتبار يأتي من الجهات المعنية بالدولة وليس الأشخاص..

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني : لرد الاعتبار شروط محددة أبرزها ثبوت الصدور والتنفيذ ثم التقدم للجنة المختصة بالداخلية بطلب رد الاعتبار @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/6vJRv7QHrB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني يعرف مصطلح رد الاعتبار بصفة قانونية والطرق المتبعة له@AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/AXu7e3jrU6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023

أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني : نظام المعاملات المدنية من أشمل الأنظمة التي تضمنت الحق في التعويضات .. وهذه أبرز شروط الحصول على التعويض @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ngBQCaclsA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023

700 مادة .. أحمد المحيميد – محامي ومستشار قانوني يكشف عن الملامح العامة لنظام المعاملات المدنية بعد إقرار سمو ولي العهد له @AlmustsharAhmed#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/dz269CaBcd — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 15, 2023