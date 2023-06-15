نفذ نادي عشاق الشوامخ للهايكنج بمكة المكرمة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة متمثلة بالإدارة العامة للنظافة يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/١١/٢٥ مبادرة لتنظيف مسار سطح عين زبيدة التاريخي، الواقع في مزدلفة باتجاه عرفات.

وقد نفذت المبادرة من قبل أعضاء نادي عشاق الشوامخ وعدد من عمال النظافة، دعما من أمانة العاصمة المقدسة وقد تم إزالة الأشجار الشائكة التي تعيق المشي على مسار عين زبيدة، والتي كانت تحجز المارة في بعض المواقع، وكذلك إزالة المخلفات التي بجوار مسار العين.

وقد شارك في المبادرة قائد النادي الكابتن عبد الله الزهراني، ونائبه غميص الظهيري، وعلي الزهراني، ونواف الهذلي، وحسين العلي والأخ هشام نتو.

وتأتي هذه المبادرة ضِمن مشروع العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، التي تهدف إلى تبني منهجية مشروع تعظيم ‏البلد الحرام، ونشر ثقافة التطوع للعناية بالبقاع المقدسة، وتقديم صورة حضارية لزوار مكة المكرمة عن الإنسان السعودي القدوة، من كل الفئات وشرائح المجتمع، إلى جانب نشر الوعي البيئي لكافة قاصدي مكة المكرمة من المعتمرين والحجاج والزوار.

ويتقدم فريق الشوامخ بالشكر والتقدير لكل من المهندس باسم القرشي والمهندس أحمد القرشي، ومشرفو النظافة من شركة سدر لما قدموه لنادي عشاق الشوامخ من دعم لتسهيل تنفيذ المبادرة على الوجه المطلوب.

كما افاد قائد الفريق بأن هذه المرحلة الأولى من مراحل مبادرة تنظيف مسار عين زبيدة.