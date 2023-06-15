حسمت المحللة السياسية، سمية عسلة، التساؤلات التي طرحها البعض بشأن حقيقة تلقيها أموال من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم سياساته برد قوي.

وقالت على حساباتها بموقع “تويتر”:”والله لو أن للرجولة مصانع ستجد مقرها في الرياض، وإنكم يا آل سعود نعم السند ونعم العضيد والمواقف تثبت وشادة”.

وأضافت أن ولي العهد دفع لها ولكل عربي ومسلم ودافع عنهم جميعا وعن الأمة العربية والإسلامية، مستشهدة على ذلك بأبرز المواقف التي تثبت ذلك ومنها ملف اليمن واستجابة المملكة لاستغاثة اليمنيين من الإرهاب الحوثي.

ولفتت إلى أن أولى الصفوف التي تصدت لميليشيات الحوثيين كانت من أبناء المملكة وفي مقدمتهم وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان شقيق ولي العهد، مشيرة إلى أن سمو الأمير خالد بن سلمان كان يقود الطلعات الجوية لتحجيم ميليشيات الحوثي الذي يقتل الشعب اليمني ويسرق ثرواته.

كما استشهدت أيضا بما يفعله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث ذكرت أن سموه يوجه ببناء أي مسجد يهدم في أي مكان بالعالم جراء الزلازل والكوارث الطبيعية.

ووصفت المملكة بأنها دولة عظمى وأنها تحمى المقدسات والشرف الإسلامي من الكعبة المشرفة والمسجد النبوي من صواريخ الحوثيين.